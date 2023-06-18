Мостовой рассказал, что может прервать гегемонию «Зенита»

Экс-игрок московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой оценил шансы петербургского «Зенита» защитить чемпионский титул в следующем сезоне.

«С таким подбором игроков «Зенит» - явный фаворит. В том числе и на следующий год. Если команду покинут два или три бразильца, то с ними можно будет бороться. Если из клуба уйдут Малком, Клаудиньо, Вендел», - приводит слова эксперта Betonmobile.ru.

Напомним, что в минувшем сезоне петербургский клуб досрочно стал чемпионом Российской премьер-лиги. Подопечные Сергея Семака выиграли титул в пятый раз подряд.