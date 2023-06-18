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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» усилится нападающим «Калуги» Егурневым

18 Июня 2023 • 11:40 Комментировать

Нападающий «Калуги» Александр Егурнев продолжит карьеру в «Краснодаре».

По информации «Спорт-Экспресс», за переход 21-летнего футболиста «Краснодар» заплатит 3 миллиона рублей. Отмечается, что первое время Егурнев будет выступать за «Краснодар-2».

В минувшем сезоне Егурнев провёл за «Калугу» 31 матч, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает молодого вингера в 100 тысяч евро.

Напомним, прошедший розыгрыш РПЛ «Краснодар» завершил на шестом месте турнирной таблицы. Также «быки» сумели дойти до суперфинала Кубка России, где уступили ЦСКА (1:1, 5:6 — пен).

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Калуга Александр Егурнев
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