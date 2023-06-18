«Зенит» готов предложить работу Жиркову

Петербургский «Зенит» готов предложить работу бывшему защитнику сборной России Юрию Жиркову. Об этом рассказал гендиректор «сине-бело-голубых» Александр Медведев.

«Если Юрий получит лицензию, то у нас всегда найдется тренерское место для него. Мы все видели, что он не только большой мастер, но и великолепно чувствует игру», - поведал руководитель в беседе с журналистом «Спорт-Экспресса».

Ранее стало известно, что Жирков будет обучаться на тренера в академии РФС.

В феврале Юрий завершил игровую карьеру. Последним его клубом были подмосковные «Химки». Также он известен по игре за ЦСКА, «Челси» и другие клубы.