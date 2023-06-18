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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дарвин: «Сейчас кроме Джикии в обороне «Спартака» нет футболистов, позволяющих решать большие задачи»

18 Июня 2023 • 11:25 Комментировать

Бывший тренер вратарей «Спартака» Юрий Дарвин раскритиковал игру защитников «красно-белых» в минувшем сезоне.

Дарвин считает, что именно неудачные действия игроков обороны московской команды стали причиной нестабильной игры «Спартака» во второй части сезона.

«До зимы «Спартак» пропустил в 17 матчах 18 мячей, а весной пропустил столько же, но уже после 10 матчей! И это всё не из-за фатального стечения обстоятельств. Сейчас кроме Джикии в обороне объективно нет футболистов, класс которых позволял бы решать команде большие задачи», — цитирует Дарвина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что минувший розыгрыш РПЛ «Спартак» завершил на третьем месте в турнирной таблице, набрав 54 очка в 30 проведённых матчах. Также «красно-белые» сумели дойти до полуфинала Кубка России, где проиграли тольяттинскому «Акрону» (1:2). 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Юрий Дарвин
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