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В «Зените» отреагировали на слухи об уходе Аршавина

18 Июня 2023 • 11:03 Комментировать

Максим Погорелов, который занимает пост исполнительного директора петербургского «Зенита», прокомментировал информацию о возможном уходе Андрея Аршавина с поста заместителя гендиректора клуба.

«Останется ли Аршавин в «Зените»? Это лучше спросить у Андрея Сергеевича», — сказал Погорелов в беседе с корреспондентом «Спорт-Экспресса».

Ранее в российской прессе появилась информация, что Аршавин может покинуть петербургский клуб 1 июля. Он работает в структуре «Зенита» с 2019 года.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги подопечные Сергея Семака завоевали чемпионский титул.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Аршавин Максим Погорелов
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