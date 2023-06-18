В «Зените» отреагировали на слухи об уходе Аршавина

Максим Погорелов, который занимает пост исполнительного директора петербургского «Зенита», прокомментировал информацию о возможном уходе Андрея Аршавина с поста заместителя гендиректора клуба.

«Останется ли Аршавин в «Зените»? Это лучше спросить у Андрея Сергеевича», — сказал Погорелов в беседе с корреспондентом «Спорт-Экспресса».

Ранее в российской прессе появилась информация, что Аршавин может покинуть петербургский клуб 1 июля. Он работает в структуре «Зенита» с 2019 года.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги подопечные Сергея Семака завоевали чемпионский титул.