«Локомотив» вышел из отпуска, игроки проходят медосмотр

Игроки московского «Локомотива» вышли из отпуска. Об этом отрапортовала клубная пресс-служба. Футболисты, которые не принимают участия в матчах национальных сборных, начали проходить медицинский осмотр.

Ранее стало известно, что летний тренировочный сбор «железнодорожников» начнется 19 июня. Он пройдет в Баковке.

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги «Локомотив» набрал 45 баллов и финишировал на восьмой позиции в турнирной таблице. Чемпионом страны в пятый раз подряд стал петербургский «Зенит». Серебряные награды выиграл московский ЦСКА, а бронзовые – «Спартак».