Спортивный директор «Оренбурга»: «Переговоры с Ярошиком продолжаются, всё идёт хорошо»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о переговорах с вероятным новым главным тренером команды Иржи Ярошиком.

Ранее сообщалось, что на этом посту чешский специалист сменит своего соотечественника Марцела Личку, который близок к подписанию контракта с московским «Динамо».

«Переговоры с Иржи Ярошиком продолжаются, всё идёт хорошо. Ждём, как всё решится с Личкой, тогда и объявим Ярошика», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата России «Оренбург» под руководством Лички занял седьмое место в турнирной таблице, набрав 46 очков в 30 турах. Чешский тренер возглавляет южноуральскую команду с 2020 года.