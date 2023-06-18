«Торпедо» объявило об уходе Турищева

«Торпедо» на своём официальном сайте объявило об уходе нападающего Максима Турищева, выступавшего за московский клуб на правах аренды. 21-летний футболист вернётся в «Ростов», которому он и принадлежит.

«Мы желаем Максиму успехов в дальнейшей игровой карьере!» — говорится в сообщении клуба.

В минувшем сезоне Турищев провёл за «Торпедо» 28 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока молодёжной сборной России в 300 тысяч евро.

Напомним, по итогам прошедшего розыгрыша РПЛ «автозаводцы» заняли последнее 16-е место в турнирной таблице и вылетели в Первую лигу.