Быстров - о Кержакове: «Питерский парень возглавляет «Спартак» - прикольно»

Известный в прошлом полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Владимир Быстров высказался о назначении Александра Кержакова на пост главного тренера сербского «Спартака».

«Отличная, великолепная новость. Человек хочет работать. Можно пожелать только удачи, тем более - это «Спартак». Питерский парень возглавляет «Спартак», хоть и сербский. Прикольно», - приводятся слова Быстрова на страницах «РБ Спорта».

Напомним, что предыдущим местом работы Александра была кипрская «Кармиотисса». В чемпионате России Кержаков известен по работе в «Пари НН» и «Томи».