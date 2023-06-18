Канчельскис рассказал, сколько ещё может играть Набабкин

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на новый контракт защитника Кирилла Набабкина с московским ЦСКА.

«Набабкин ещё два года может играть стопроцентно. Я закончил в 37, и ничего страшного - люди и в 40 заканчивают. Какие проблемы? Нормальное явление, дай бог ему здоровья», - цитирует Канчельскиса «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Набабкин принял участие в 32 поединках за «армейский» клуб, в которых отметился одним забитым мячом. Срок трудового соглашения 36-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до середины 2024 года.