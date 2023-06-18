Корнеев оценил перспективы Коваленко в «Зените»

Экс-спортивный директор петербургского «Зенита» Игорь Корнеев дал комментарий относительно потенциального перехода полузащитника «Сочи» Александра Коваленко в петербургский «Зенит».

«Коваленко - один из больших талантов в российском футболе. По футбольным качествам он там точно не потеряется и прибавит как игрок под руководством Семака», - цитирует Корнеева издание «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Александр выступал на правах аренды за самарские «Крылья Советов». Полузащитник принял участие в 30 поединках во всех турнирах, в которых записал на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи.