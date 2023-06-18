Гаджиев прокомментировал переезд Кержакова в Сербию

Экс-главный тренер ряда клубов Российской премьер-лиги Гаджи Гаджиев поделился мнением о назначении Александра Кержакова на пост рулевого сербского клуба «Спартак» Суботица.

«Сложно сказать, почему Александр пытается найти клуб в Европе. У каждого своя жизнь, кроме того, что он тренер, он ещё и человек. Возможно, ему там хочется быть, а почему - не знаю», - приводит слова специалиста Metaratings.ru.

Кержаков заключил с сербским клубом контракт на один сезон с возможностью пролонгации. Предыдущим его местом работы была кипрская «Кармиотисса». В России Александр известен по работе в «Томи» и «Пари НН».