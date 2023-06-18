Канчельскис - о Кержакове: «Правильно сделал, что поехал»

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал назначение Александра Кержакова на пост главного тренера сербского «Спартака».

«Это опыт. Если в России не дают шансов, то почему бы не попробовать? У нас один и тот же тренер работает пять лет, убивает три команды и продолжает работать. Кержаков правильно сделал, что поехал», - приводит слова Канчельскиса издание Metaratings.ru.

Напомним, что контракт Кержакова со «Спартаком» рассчитан на один сезон с возможностью пролонгации на год. До назначения в сербский клуб Александр отметился работой в «Кармиотиссе», «Пари НН», «Томи» и юношеских сборных России.