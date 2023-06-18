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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Габулов назвал причину провала «Химок» в РПЛ

18 Июня 2023 • 07:38 Комментировать

Экс-гендиректор подмосковных «Химок» Владимир Габулов высказался о неудачном выступлении команды в минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги. Клуб финишировал на предпоследнем месте и вылетел в Первый дивизион.

«Причиной провала «Химок» являются неправильные и нефутбольные управленческие решения. Они приводили к тем негативным результатам, которые были в команде», - передает слова Габулова Metaratings.ru.

По итогам минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги подмосковный коллектив набрал 18 баллов и занял 15-е место в турнирной таблице. Примечательно, что по ходу сезона-2022/2023 клуб сменил четырех главных тренеров.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Владимир Габулов
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