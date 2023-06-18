Чернышов отреагировал на выбор Александра Кержакова

Российский наставник Андрей Чернышов высказался о назначении Александра Кержакова на пост главного тренера сербского «Спартака» Суботица.

«Правильно сделал, что согласился. Сербская Суперлига - интересный турнир. Там выделяется «Црвена Звезда». Все остальные команды приблизительно одного уровня. С ними можно играть, добиваться результатов», - передает слова специалиста издание «РБ Спорт».

Официально о назначении Кержакова на пост главного тренера «Спартака» было объявлено в субботу, 17 июня. Трудовое соглашение между специалистом и клубом из Суботицы рассчитано на один сезон с возможностью пролонгации на год.