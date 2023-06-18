ЦСКА продлил контракт с Набабкиным

Московский ЦСКА еще на сезон продлил контракт с защитником Кириллом Набабкиным, он будет выступать в команде и в следующем сезоне. который станет для него уже четырнадцатым в армейском клубе. Об этом сообщает телеграм-канал «Ложа прессы».

Набабкин, которому 36 лет, присоединился к ЦСКА еще в 2010 году после нескольких лет успешных выступлений за «Москву». В минувшем сезоне ветеран провел за ЦСКА двадцать два матча, в которых получил две желтые карточки и забил один мяч - это случилось в шестом туре в игре против грозненского «Ахмата».

По итогам сезона ЦСКА занял второе место в российском чемпионате.