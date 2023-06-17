Полузащитник Тигран Аванесян перешёл из ЦСКА в «Балтику» на постоянной основе. Сезон-2022/23 футболист провел в калиниградской команде на правах аренды.

Как стало известно Metaratings, «Балтика» оформила полноценный трансфер 21-летнего игрока. Однако в клубе пока не приняли окончательного решения по его ближайшему будущему. Отмечается, что первый сбор он проведет с командой, но потом может быть отправлен в аренду.

В минувшей кампании Аванесян появился на поле в шести матчах за основную команду «Балтики» и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 200 тысяч евро.