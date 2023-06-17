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ЦСКА выкупил Мойзеса у «Интернасьонала» официально

17 Июня 2023 • 21:31 Комментировать

ЦСКА объявил о выкупе прав на защитника Мойзеса у бразильского «Интернасьонала». «Армейцы» сообщили о трансфере в своем официальном телеграм-канале.

Столичный клуб активировал опцию выкупа футболиста и заключил с ним трудовой договор до конца сезона-2025/26 с возможностью продления еще на один год.

«Мойзес — с нами! Желаем Мойзесу многолетней успешной игры за ПФК ЦСКА!» — написала пресс-служба «красно-синих».

Минувший сезон 28-летний бразилец провел в ЦСКА на правах аренды. В футболке «армейцев» он сыграл в 36 матчах с учетом всех турниров, забил один мяч и стал автором трех голевых передач.

По сведениям портала Transfermarkt, Мойзес обошелся ЦСКА в 2,3 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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