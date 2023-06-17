Самошников ответил, как относится к Дзюбе

Защитник «Локомотива» Илья Самошников ответил на вопрос о том, как он относится к форварду команды Артёме Дзюбе.

«Отлично отношусь к Артёму — и как к человеку, и как к футболисту. То, что мы будем играть вместе, просто супер», — цитирует Самошникова издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, 34-летний Дзюба присоединился к «Локомотиву» прошлой зимой. Во второй части сезона-2022/23 форвард забил восемь голов и записал на свой счет пять результативных передач в 11 матчах чемпионата России.

По итогам сезона «железнодорожники» оказались на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков.