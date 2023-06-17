Широков: «Коваленко — отличное усиление для «Зенита»

Известный функционер Роман Широков поделился мнением о возможном трансфере полузащитника «Сочи» Александра Коваленко в «Зенит».

«Коваленко молодой и перспективный игрок. Он зарекомендовал себя в последние полтора года. Это отличное усиление для «Зенита», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

При этом эксперт считает, что ему пока рано играть за «Зенит», возможно, санкт-петербургский клуб отдаст его в аренду на год в «Сочи» или «Крылья Советов».

Минувший сезон 19-летний хавбек провел на правах аренды в самарском клубе. В 30 матчах во всех турнирах он отметился двумя забитыми мячами и отдал три голевых паса.