Барбоза — об отказе Николсона «Андерлехту»: «Игрок имеет право сказать, хочет он уходить или нет»

Известный футбольный агент Паулу Барбоза отреагировал на информацию об отказе форварда «Спартака» Шамара Николсона переходить в «Андерлехт».

«К Николсону не может быть никаких вопросов, это рабочий момент. Могут быть предоставлены возможности перехода, но игрок имеет право сказать, хочет он этого или нет», — приводит слова Барбозы «Спорт День за Днем».

Агент отметил, что пока ямайский нападающий неудачно выступает в «Спартаке», но, возможно, в следующем сезоне не раскроется по-новому.

В завершившемся сезоне 26-летний Николсон принял участие в 27 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал два голевых паса.

Николсон отказался переходить в европейский клуб — известна причина



