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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент не исключил, что Оздоев может вернуться в РПЛ

17 Июня 2023 • 20:45 Комментировать

Анзор Гаргаев, агент полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, высказался о возможном переезде игрока в российский клуб.

«Возвращение в Россию? Это не исключено. Если он получит предметное предложение из России — он может вернуться», — заявил Гаргаев «Спорт-Экспрессу».

Ранее сообщалось, что турецкий клуб намерен сохранить 30-летнего хавбека в своем составе. На счету Оздоева пять забитых мячей и шесть голевых передач в 33 матчах минувшего сезона турецкой Суперлиги.

Действующий контракт футболиста с «Фатих Карагюмрюк» истекает следующим летом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,2 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Магомед Оздоев Анзор Гаргаев Фатих Карагюмрюк трансферы футбола - лето 2023
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