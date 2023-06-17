Агент не исключил, что Оздоев может вернуться в РПЛ

Анзор Гаргаев, агент полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, высказался о возможном переезде игрока в российский клуб.

«Возвращение в Россию? Это не исключено. Если он получит предметное предложение из России — он может вернуться», — заявил Гаргаев «Спорт-Экспрессу».

Ранее сообщалось, что турецкий клуб намерен сохранить 30-летнего хавбека в своем составе. На счету Оздоева пять забитых мячей и шесть голевых передач в 33 матчах минувшего сезона турецкой Суперлиги.

Действующий контракт футболиста с «Фатих Карагюмрюк» истекает следующим летом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,2 млн евро.