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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин: Не хочется, чтобы такие игроки, как Сперцян, уходили из Премьер-лиги

17 Июня 2023 • 20:27 Комментировать

Знаменитый специалист Юрий Сёмин отреагировал на возможный переезд полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в Европу.

«С одной стороны, его желание идти дальше понятно, но с другой, не хочется, чтобы такие игроки, как Сперцян, уходили из нашей лиги. Это снижает уровень всего чемпионата», — заявил бывший наставник «Локомотива», «Ростова» и сборной России в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, армянин, являющийся по словам Сёмина талантливым игроком, заинтересован в игре на уровне Лиги чемпионов и лучших первенств континента.

Напомним, что в прошедшем сезоне Сперцян провёл 40 матчей во всех состязаниях, забив 14 голов при 13 ассистах. Стоимость лучшего полузащитника сезона РПЛ, согласно порталу Transfermarkt, составляет девять миллионов евро. Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру»сообщало об интересе к Эдуарду Сперцяну со стороны «Милана».

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Эдуард Сперцян
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