В «Ахмате» подтвердили продление контракта с Садулаевым

Спортивный директор грозненского «Ахмата» Руслан Газзаев подтвердил продление контракта с полузащитником Лечи Садулаевым.

«Если Ахмед Мусаевич Айдамиров сказал, что контракт продлили, значит его продлили. Контракт Садулаева долгосрочный. Что-то вроде четырех-пяти лет? Да», — заявил функционер клуба Премьер-лиги, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Лечи Садулаев выступает в футболке «Ахмата» с 2018 года, являясь воспитанником грозненцев. В прошедшем сезоне игрок провёл 28 матчей в рамках всех турниров, забив пять голов при шести ассистах. Отметим, что Садулаев восстанавливается от травмы крестообразных связок, полученной в апреле нынешнего года.