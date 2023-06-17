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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Ахмате» подтвердили продление контракта с Садулаевым

17 Июня 2023 • 20:20 Комментировать

Спортивный директор грозненского «Ахмата» Руслан Газзаев подтвердил продление контракта с полузащитником Лечи Садулаевым.

«Если Ахмед Мусаевич Айдамиров сказал, что контракт продлили, значит его продлили. Контракт Садулаева долгосрочный. Что-то вроде четырех-пяти лет? Да», — заявил функционер клуба Премьер-лиги, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Лечи Садулаев выступает в футболке «Ахмата» с 2018 года, являясь воспитанником грозненцев. В прошедшем сезоне игрок провёл 28 матчей в рамках всех турниров, забив пять голов при шести ассистах. Отметим, что Садулаев восстанавливается от травмы крестообразных связок, полученной в апреле нынешнего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ахмат Лечи Садулаев трансферы футбола - лето 2023 Руслан Газзаев
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