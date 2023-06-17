Кириченко: По бюджету «Зенит» не превосходит «Спартак» в десятки раз

Бывший тренер «Сочи» Дмитрий Кириченко поделился комментарием о доминировании «Зенита» в чемпионате России.

«Это не проблема «Зенита», а проблема других команд. У «Зенита» гораздо больше бюджет, чем у других клубов? Да, но он не больше в десятки раз, чем у «Спартака», «Динамо», ЦСКА», — приводит слова Кириченко «Чемпионат».

В сезоне-2022/23 «Зенит» в очередной раз стал чемпионом России. Серебряные медали забрал ЦСКА, отстав от «сине-бело-голубых» над 12 очков. Бронза досталась «Спартаку», «красно-белые» оказались позади «армейцев» на четыре балла.

15 июля состоится Суперкубок России, в котором «Зенит» встретится с ЦСКА.