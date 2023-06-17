«Ахмат» готов продлить контракт с Шелией

Спортивный директор грозненского «Ахмата» Руслан Газзаев высказался о будущем голкипера команды Гиорги Шелии.

«У Шелии еще год контракта. Желание продлить соглашение у нас есть. Вопрос переговоров», — заявил функционер коллектива Российской премьер-лиги в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что Гиорги Шелия выступает в футболке «Ахмата» с 2020 года. В прошедшем розыгрыше чемпионата 34-летний вратарь провёл 29 матчей в рамках чемпионата, пропустив 36 мячей. Его усилия помогли грозненцам занять пятую строчку РПЛ по итогам прошедшей кампании.