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Назван единственный клуб Серии А, который следит за Сперцяном эксклюзив

17 Июня 2023 • 19:33 Комментировать

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», единственной командой в Серии А, которая сейчас наблюдает за Сперцяном, является «Милан».

При этом, команда не контактировала с «Краснодаром» на предмет летнего перехода футболиста. Ранее Сперцяном интересовалась «Фиорентина», однако из-за отсутствия еврокубков в следующем сезоне во Флоренции отказались от идеи приглашения полузащитника сборной Армении.

Ранее в СМИ сообщалось, что в услугах 23-летнего хавбека заинтересованы «Интер» и «Сассуоло», но представители этих команд назвали данную информацию фейком.  

В сезоне-2022/23 Сперцян забил 14 голов и отдал 14 ассистов в 41 матче. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фиорентина Краснодар Эдуард Сперцян трансферы футбола - лето 2023
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