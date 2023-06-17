По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», единственной командой в Серии А, которая сейчас наблюдает за Сперцяном, является «Милан».

При этом, команда не контактировала с «Краснодаром» на предмет летнего перехода футболиста. Ранее Сперцяном интересовалась «Фиорентина», однако из-за отсутствия еврокубков в следующем сезоне во Флоренции отказались от идеи приглашения полузащитника сборной Армении.

Ранее в СМИ сообщалось, что в услугах 23-летнего хавбека заинтересованы «Интер» и «Сассуоло», но представители этих команд назвали данную информацию фейком.

В сезоне-2022/23 Сперцян забил 14 голов и отдал 14 ассистов в 41 матче. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 млн евро.