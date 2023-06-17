Нагорных ответил на вопрос о будущем Едвая и Керка в «Локомотиве»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных поделился комментарием о будущем защитника Тина Едвая и нападающего Джирано Керка. Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что Керк хочет остаться в «Антверпене», за который выступает на правах аренды.

«Кто-то не может уйти, а те, кто приостанавливал ранее, могут продлить. Думаю, эти футболисты продлят приостановление контракта. Пока они не изъявили желания вернуться», — заявил Нагорных «Спорт-Экспрессу».

Оба игра покинули «Локомотив» минувшей зимой. Керк на данный момент выступает за бельгийский «Антверпен», а Едвай защищает цвета клуба из ОАЭ «Аль-Айн».

Керк вряд ли вернётся в «Локомотив»