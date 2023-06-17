В «Локомотиве» рассказали, ведут ли переговоры по трансферу Зиньковского

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных поделился информацией о возможном подписании нападающего «Спартака» Антона Зиньковского.

«Игроки такого плана, как Зиньковский, интересны любой прогрессивной команде. И естественно, «Локомотив» не исключение. Но никаких переговоров мы не ведем», — приводит слова Нагорных издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, 27-летний вингер перебрался в «Спартак» прошлым летом, заключив контракт до 2027 года. В минувшей кампании Зиньковский забил три мяча и отдал семь ассистов в 37 встречах во всех турнирах. Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость нападающего в 4 млн евро.