Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Локомотиве» рассказали, ведут ли переговоры по трансферу Зиньковского

17 Июня 2023 • 19:17 Комментировать

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных поделился информацией о возможном подписании нападающего «Спартака» Антона Зиньковского.

«Игроки такого плана, как Зиньковский, интересны любой прогрессивной команде. И естественно, «Локомотив» не исключение. Но никаких переговоров мы не ведем», — приводит слова Нагорных издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, 27-летний вингер перебрался в «Спартак» прошлым летом, заключив контракт до 2027 года. В минувшей кампании Зиньковский забил три мяча и отдал семь ассистов в 37 встречах во всех турнирах. Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость нападающего в 4 млн евро.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Юрий Нагорных Антон Зиньковский трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Июня
20:11 · Россия. Премьер-лига
Кириченко: По бюджету «Зенит» не превосходит «Спартак» в десятки раз
19:50 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» готов продлить контракт с Шелией
19:26 · Россия. Премьер-лига
Нагорных ответил на вопрос о будущем Едвая и Керка в «Локомотиве»
19:17 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» рассказали, ведут ли переговоры по трансферу Зиньковского
19:11 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Первый сезон Абаскаля в «Спартаке» был просто великолепным»
19:02 · Россия. Премьер-лига
Бушманов заявил, что травма Тавареша — потеря для «Спартака»
18:51 · Россия. Премьер-лига
​«Пари НН» не выкупит Яковлева у ЦСКА
18:43 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис оценил возможный переход Кузяева в «Бешикташ»
18:42 · Россия. Премьер-лига
​В «Сассуоло» прокомментировали информацию об интересе к Сперцяну
18:41 · Россия. Премьер-лига
Николсон отказался переходить в европейский клуб — известна причина слухи
18:28 · Россия. Премьер-лига
​В «Оренбурге» заявили о нежелании отпускать Веру
18:22 · Россия. Премьер-лига
Горшков оценил назначение Александра Кержакова в сербский «Спартак»
18:18 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: Мне не понять, почему «Рубин» отпустил Самошникова в «Локомотив»
18:13 · Россия. Премьер-лига
Кобелев оценил назначение Кержакова в сербский «Спартак»
18:10 · Россия. Премьер-лига
Кириченко объяснил, когда клубы РПЛ смогут бороться с «Зенитом» за чемпионство
Все новости
Рекомендуем