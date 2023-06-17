Кавазашвили: «Первый сезон Абаскаля в «Спартаке» был просто великолепным»

Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил работу наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля в дебютном для него сезоне в РПЛ.

«Первый сезон и особенно первый круг был просто великолепным. «Спартак» в первом круге играл ярче, чем «Зенит», и все надеялись, что во втором круге «красно-белые» так и продолжат», — цитирует Кавазашвили Betonmobile.

Напомним, 34-летний испанский специалист стал главным тренером «Спартака» в июне прошлого года. По итогам сезона-2022/23 столичный клуб завоевал бронзовые медали чемпионата России, а также добрался до полуфинала национального Кубка.