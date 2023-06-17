Бушманов заявил, что травма Тавареша — потеря для «Спартака»

Российский тренер Евгений Бушманов поделился комментарием о травме защитника «Спартака» Томаша Тавареша. Ранее стало известно, что футболист порвал крестообразные связки, находясь в расположении сборной Португалии (до 21 года).

«Конечно, Тавареш — это потеря, потому что он игрок стартового состава «Спартака». С другой стороны, позиция, на которой играет Томаш, не является ключевой. Есть, кем его заменить», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Напомним, 22-летний игрок перебрался из «Бенфики» в «Спартак» прошлой зимой. За «красно-белых» Тавареш сыграл в 18 матчах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет один ассист.