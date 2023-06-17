​«Пари НН» не выкупит Яковлева у ЦСКА

«Пари НН» принял решение не выкупать у московского ЦСКА нападающего Владислава Яковлева. За нижегородский клуб 21-летний футболист выступал во второй части сезона 2022/2023 на правах арены.

О том, что «Пари НН» не станет выкупать Яковлева у ЦСКА, на своих страницах рассказывает Metaratings. Будущее молодого футболиста пока туманно.

За «Пари НН» Владислав Яковлев провёл 15 матчей, в которых забил два гола. Нижегородцам удалось сохранить прописку в Премьер-лиге по итогам стыковых матчей. Команда Сергея Юрана оказалась сильнее в дуэли со столичной «Родиной» (3:0, 0:2).