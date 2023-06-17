Канчельскис оценил возможный переход Кузяева в «Бешикташ»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном переходе Далера Кузяева в турецкий «Бешикташ».

«У Турции очень специфический чемпионат, но команды оттуда играют в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Там любят футбол. Так что будет правильным решением, если перейдет, — заявил экс-полузащитник российской национальной команды в интервью «Матч ТВ». По его мнению, любой переезд в зарубежный чемпионат в нынешних условиях является хорошим вариантом для российских футболистов.

Напомним, что Далер Кузяев выступает за «Зенит» с 2017 года. Сообщается, что руководство «Бешикташа» уже сделало официальное предложение по полузащитнику российской сборной, контракт которого с «сине-бело-голубыми» истекает летом 2023 года.