​В «Сассуоло» прокомментировали информацию об интересе к Сперцяну

Пресса продолжает сватать атакующего полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в европейские клубы. Есть сообщения о том, что армянин интересен «Интеру», «Сассуоло» и «Фиорентине».

Комментарий на поводу появившейся информации дал Джованни Росси, который занимает пост спортивного директора «Сассуоло».

«Интерес к Сперцяну? Это фейк», - сказал Росси, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Ранее на информацию об интересе к Эдуарду Сперцяну отреагировали в «Интере».

Добавим, что Эдуард Сперцян оценивается специалистами портала transfermarkt в 12 миллионов евро.