Форвард московского «Спартака» Шамар Николсон ответил отказом бельгийскому клубу.

Как сообщает Metaratings, «Андерлехт» хотел выкупить у «красно-белых» 26-летнего ямайского нападающего. По сведениям источника, бельгийцы были готовы выложить за Николсона пять миллионов евро.

Отмечается, что футболист отказал «Андерлехту», потому что его не устроила предложенная зарплата в размере 1,2 млн евро в год. В «Спартаке» форвард получает 1,8 млн евро без учета бонусов.

Ранее сообщалось, что наставник столичного клуба Гильермо Абаскаль не рассчитывает на Николсона, однако агент ямайца заявил, что игрок останется в команде.