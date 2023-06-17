​В «Оренбурге» заявили о нежелании отпускать Веру

Дмитрий Андреев, который занимает должность спортивного директора «Оренбурга», снова прокомментировал информацию о возможном переходе Лукаса Веры в «Локомотив».

«Никаких контактов с «Локомотивом» по Лукасу Вере не было. Мы не хотим отпускать игрока. У него действующий контракт, ещё два года. Отступных в контракте нет», - сказал Андреев, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Ранее мы сообщали о том, что интерес к 26-летнему Лукасу Вере также проявляет «Динамо».

В сезоне 2022/2023 Лукас Вера провёл 30 матчей, в которых записал на свой счёт два гола. Портал transfermarkt оценивает аргентинца в 3 миллиона евро.