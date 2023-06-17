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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Горшков оценил назначение Александра Кержакова в сербский «Спартак»

17 Июня 2023 • 18:22 Комментировать

Бывший футболист петербургского «Зенита» Александр Горшков высказался о назначении Александра Кержакова в сербский «Спартак».

«В Сербии тоже есть определенное давление. Посмотрим, как Кержаков там себя проявит. Если он будет хорошо работать, то продолжится сотрудничество между Россией и Сербией в футбольной области», — заявил эксперт, чьи слова приводит издание «РБ Спорт». По его мнению, Кержаков качественно работал в «Пари НН», выразив непонимание того, почему экс-нападающий сборной России не продолжил работу во главе нижегородцев после уверенной игры клуба РПЛ.

Напомним, что Александр Кержаков возглавил «Спартак» из Суботицы сегодня, 17 июня. Предыдущим местом работы бывшего форварда «Зенита» и «Севильи» была кипрская «Кармиотисса».

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кержаков Александр Горшков Спартак Суботица
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