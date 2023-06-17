Канчельскис: Мне не понять, почему «Рубин» отпустил Самошникова в «Локомотив»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на переход Ильи Самошникова из «Рубина» в «Локомотив». 17 июня «железнодорожники» объявили о подписании трехлетнего контракта с 25-летним футболистом.

«Если в «Локомотиве» хорошо знают о способностях Самошникова, то трансфер хороший. Странно, что «Рубин» вышел в Премьер‑лигу и отпускает футболиста. «Рубин» мне не понять», — приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».

В сезоне-2022/23 Самошников появился на поле в 28 матчах Первой лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами и стал автором четырех голевых передач.