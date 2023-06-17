Кобелев оценил назначение Кержакова в сербский «Спартак»

Бывший наставник столичного «Динамо» Андрей Кобелев отреагировал на назначение Александра Кержакова в сербский «Спартак».

«Если Александру поступило предложение из сербского «Спартака» — и оно устроило и его — то почему не пойти туда? Добьётся ли Кержаков успеха в Сербии? Это надо спрашивать у тех, кто видит на несколько шагов вперёд: я этим даром не обладаю», — заявил специалист в интервью «Чемпионату».

По мнению Кобелева, Кержаков имеет хороший потенциал, что экс-форвард подтвердил своей работой в «Пари НН». Также бывший наставник «Динамо» считает, что в современном футболе важна работа помощников любого тренера, что необходимо и в ситуации с Кержаковым.

Напомним, что Александр Кержаков возглавил «Спартак» из Суботицы после работы в юношеской сборной России, «Томи», «Пари НН» и кипрской «Кармиотиссе».