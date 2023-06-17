Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился о возможном переходе полузащитника «Сочи» Александра Коваленко в «Зенит».

- Сегодня стало известно, что полузащитник «Сочи» Александр Коваленко, которого ждали в «Локомотиве», перейдет в «Зенит». Вы удивлены такому развитию событий, учитывая, что сам игрок хотел уйти именно к «железнодорожникам»?

- Не удивлен, потому что «Зенит» благодаря своим финансовым возможностям может перекупить любого футболиста. А Коваленко - действительно хороший игрок, перспективный. Видимо, «Зенит» думает о будущем.

- Но сам футболист не хочет в «Зенит», потому что там есть Вендел, Кузяев не ушел, и скоро купят ду Кейроса. Понимаете игрока в этом плане?

- «Зенит» всегда дает играть молодым, особенно с хорошими перспективами. Да, может, Коваленко сразу не будет попадать основной состав, но он будет выходить постоянно. У питерского клуба большой запас прочности, и он может себе позволить выпускать молодых ребят, даже ослабляя команду. Поэтому практика у него будет. Или Семак даст ему провести отдельные полные матчи. Ребята там растут.

- Но стабильной практики все равно игрок не получит.

- Возможно, кто-то из «Зенита» уйдет. Мы пока этого не знаем. Поэтому надо подождать. Не исключаю, что Коваленко как раз и берут, потому что хотят кого-то продать.

- А в «Локомотиве» Коваленко пробился бы в основу?

- На этой позиции там выступает один опытный футболист, игрок сборной, а второй – чуть ли не открытие этого сезона. То есть Коваленко тоже будет там непросто.

- Пишут, что «Газпром» заставил РЖД отказаться от выкупа Коваленко. Такое возможно, как думаете?

Реклама

- Не знаю. В нашей жизни все возможно. Если бы игрок так хотел в «Локомотив», он бы туда перешел.

- Но пишут, что Ротенберг хотел продать этого футболиста именно в «Зенит».

- Понятно, что у Ротенбега с «Зенитом» давно налажены рабочие отношения. В «Сочи» полкоманды «Зенита» в одно время перешло. Но если бы было большое желание футболиста играть в «Локомотиве», он, наверное, перешел бы туда.

- Пишут, что Коваленко даже готов сменить гражданство, чтобы уехать в Европу, ведь он провел за нашу сборную только один товарищеский матч. Как бы это восприняли?

- Ему рано уезжать в Европу. Какая будет цена вопроса – непонятно, и захочет ли его продать туда клуб. Второй вопрос – будет ли он там играть. Ведь это еще неготовый футболист, чтобы бросаться куда-то. У нас в Европе играют сильные ребята, Головин, Миранчук – и то они не являются там игроками основного состава. А тут молодой парень. Надо понимать, что будет тяжело попасть в состав.

- Как и в «Зените». Может, лучше все-таки уехать в Европу в молодом возрасте и адаптироваться там? Коваленко ведь еще будет расти, как игрок.

- Это у нас вообще проблема – рост молодого футболиста. Много кто всплывает, но мало кто доплывает. Талантов много, но потом они теряются, и никто не играет за границей. Может, Александру наоборот лучше поиграть с такими мастерами, как бразильцы в «Зените», чему-то научиться у них. Я уверен, у него будет в Питере практика. Это хороший вариант, если не бояться. Есть пример Сергеева, который не побоялся пойти в «Зенит» и забивает там. Не думаю, что он пожалел о переходе. Хотя там был Дзюба. Потом Артёма убрали, а Сергеева оставили.

- Сергеев приходил в «Зенит» в более зрелом возрасте. Молодому парню надо расти, а для этого играть.

- Согласен. Сергеев был уже более состоявшимся игроком, который в ФНЛ наколотил больше всех и в РПЛ забивал. Но это все равно хороший пример.

- Для самого игрока какое продолжение карьеры было бы оптимальным, на ваш взгляд?

- Я бы остался там, где он сейчас играет и прогрессирует. Не торопился куда-то уходить, если есть постоянный рост. Вот если ты начинаешь перерастать, тогда надо уходить. Но парень еще не созревший. Я бы еще сезон поиграл там, где можно иметь постоянную практику, где есть азарт, есть ребята, с которыми ты нашел взаимопонимание. Хотя в «Зените» трудно не заиграть с такими партнерами по команде.

Елена Григорьевская