Кириченко объяснил, когда клубы РПЛ смогут бороться с «Зенитом» за чемпионство

Российский тренер Дмитрий Кириченко ответил на вопрос, как другим командам РПЛ составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за золотые медали.

«Наверное, для этого «Зенит» должен потерять несколько своих топовых игроков. Но мне бы не хотелось, чтобы это произошло. Малком, Вендел, Клаудиньо радуют нас яркой игрой», — цитирует Кириченко «Чемпионат».

По итогам минувшего сезона «сине-бело-голубые» в пятый раз подряд стали чемпионами России, опередив ЦСКА, который финишировал вторым, на 12 зачетных баллов.

15 июля «Зенит» разыграет с ЦСКА Суперкубок России, встреча состоится в Казани.