Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кириченко объяснил, когда клубы РПЛ смогут бороться с «Зенитом» за чемпионство

17 Июня 2023 • 18:10 Комментировать

Российский тренер Дмитрий Кириченко ответил на вопрос, как другим командам РПЛ составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за золотые медали.

«Наверное, для этого «Зенит» должен потерять несколько своих топовых игроков. Но мне бы не хотелось, чтобы это произошло. Малком, Вендел, Клаудиньо радуют нас яркой игрой», — цитирует Кириченко «Чемпионат».

По итогам минувшего сезона «сине-бело-голубые» в пятый раз подряд стали чемпионами России, опередив ЦСКА, который финишировал вторым, на 12 зачетных баллов.

15 июля «Зенит» разыграет с ЦСКА Суперкубок России, встреча состоится в Казани.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Кириченко Клаудиньо Малком Филипе Маркус Вендел
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Июня
18:43 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис оценил возможный переход Кузяева в «Бешикташ»
18:42 · Россия. Премьер-лига
​В «Сассуоло» прокомментировали информацию об интересе к Сперцяну
18:41 · Россия. Премьер-лига
Николсон отказался переходить в европейский клуб — известна причина слухи
18:28 · Россия. Премьер-лига
​В «Оренбурге» заявили о нежелании отпускать Веру
18:22 · Россия. Премьер-лига
Горшков оценил назначение Александра Кержакова в сербский «Спартак»
18:18 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: Мне не понять, почему «Рубин» отпустил Самошникова в «Локомотив»
18:13 · Россия. Премьер-лига
Кобелев оценил назначение Кержакова в сербский «Спартак»
18:10 · Россия. Премьер-лига
Кириченко объяснил, когда клубы РПЛ смогут бороться с «Зенитом» за чемпионство
18:00 · Россия. Премьер-лига
Петржела считает, что Абаскаль мог бы работать в хорошем европейском клубе
17:59 · Россия. Премьер-лига
Сенников оценил перспективы Самошникова в «Локомотива»
17:49 · Россия. Премьер-лига
Агент Тюкавина: «Из Европы нет никаких предложений»
17:47 · Россия. Премьер-лига
​Самошников не боится сборов при Галактионове
17:41 · Россия. Премьер-лига
Директор «Оренбурга» - о Личке: «С «Динамо» всё обговорено – выкуп за миллион евро»
17:35 · Россия. Премьер-лига
​В «Интере» отреагировали на информацию об интересе к Сперцяну
17:29 · Россия. Премьер-лига
Арустамян: Обрадовался, что «Реал Сосьедад» следит за Тикнизяном
Все новости
Рекомендуем