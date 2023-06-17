Петржела считает, что Абаскаль мог бы работать в хорошем европейском клубе

Экс-наставник санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела оценил работу главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля в минувшем сезоне.

По итогам сезона-2022/23 «красно-белые» финишировали на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России, став обладателями бронзы.

«Бронзовые медали в своем первом сезоне в РПЛ, безусловно, говорят о том, что Абаскаль мог бы тренировать хорошую команду в Европе», — приводит слова Петржелы «Матч ТВ».

Напомним, 34-летний испанец возглавил «Спартак» прошлым летом. Трудовой договор Абаскаля с «красно-белыми» рассчитан до середины 2025 года.