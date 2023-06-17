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Сенников оценил перспективы Самошникова в «Локомотива»

17 Июня 2023 • 17:59 Комментировать

Бывший футболист столичного «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил перспективы новичка «железнодорожников» Ильи Самошникова.

«Самошников может играть на фланге как в обороне, так и в полузащите. Такой игрок нужен, тем более, что из «Локомотива» ушел Франсуа Камано. Не знаю, будет ли Самошников играть в основном составе или выходить со скамейки. Ему в любом случае придется выдерживать серьезную конкуренцию», — заявил экс-защитник российской сборной, чьи слова приводит «Матч ТВ».

По его мнению, Самошникову будет тяжело адаптироваться к игре за топ-клуб после сезона, проведённого в Первой лиге за «Рубин». Сенников также считает, что приглашение в столь сильный коллектив добавит мотивации Илье.

Напомним, что Илья Самошников присоединился к «Локомотиву» после трёх лет в казанском «Рубине». Контракт 25-летнего игрока с новым клубом рассчитан до лета 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Сенников Илья Самошников
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