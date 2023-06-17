Агент Тюкавина: «Из Европы нет никаких предложений»

Алексей Сафонов, представитель нападающего столичного «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о будущем молодого футболиста.

«Из Европы нет никаких предложений. Он отдыхает. Сейчас приедет, будет готовиться к сезону в «Динамо». У него действующий контракт», — заявил агент форварда в интервью «Спорт-Экспрессу». По его словам, сам Тюкавин не намерен покидать стан «бело-голубых».

Напомним, что контракт 20-летнего нападающего с «Динамо» истекает после следующего сезона. В прошедшей кампании забил 10 голов при семи ассистах в 38 матчах в рамках всех состязаний. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Тюкавина в семь миллионов евро.