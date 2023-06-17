​Самошников не боится сборов при Галактионове

В субботу «Локомотив» объявил о переходе в свои ряды защитника Ильи Самошникова. Новичок московской команды ответил на вопрос по поводу предстоящих летних сборов под руководством Михаила Галактионова.

«Мне попадались интервью ребят, которые рассказывали, что сборы правда сложные. Но это часть подготовки, благодаря которой ты подойдёшь к чемпионату в топ-форме. Всё нормально, меня это не пугает», - сказал Самошников, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Илья Самошников перебрался в «Локомотив» как свободный агент. Ранее у 25-летнего футболиста истёк срок контракта с «Рубином».

Напомним, что «Локомотив» занял восьмое место в последнем чемпионате России.