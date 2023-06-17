Директор «Оренбурга» - о Личке: «С «Динамо» всё обговорено – выкуп за миллион евро»

Дмитрий Андреев, который занимает должность спортивного директора «Оренбурга», поделился новостями о ситуации с тренером. Как известно, видеть Марцела Личку у руля команды хочет «Динамо».

«Есть отношения между «Оренбургом» и «Динамо», всё обговорено - выкуп миллион евро, большего сказать не могу», - сказал Андреев, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

«Никто никого не забирает, Марцела просто выкупают. Он делает следующий шаг в своей карьере», - добавил Андреев.

Директор «Оренбурга» также сообщил, что официально переход Лички в «Динамо» пока что не состоялся.

Напомним, что «Динамо» в последнем чемпионате России заняло лишь девятое место, а «Оренбург» - седьмое.