Директор «Оренбурга» - о Личке: «С «Динамо» всё обговорено – выкуп за миллион евро»

Дмитрий Андреев, который занимает должность спортивного директора «Оренбурга», поделился новостями о ситуации с тренером. Как известно, видеть Марцела Личку у руля команды хочет «Динамо».
«Есть отношения между «Оренбургом» и «Динамо», всё обговорено - выкуп миллион евро, большего сказать не могу», - сказал Андреев, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».
«Никто никого не забирает, Марцела просто выкупают. Он делает следующий шаг в своей карьере», - добавил Андреев.
Директор «Оренбурга» также сообщил, что официально переход Лички в «Динамо» пока что не состоялся.
Напомним, что «Динамо» в последнем чемпионате России заняло лишь девятое место, а «Оренбург» - седьмое.
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