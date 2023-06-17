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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В «Интере» отреагировали на информацию об интересе к Сперцяну

17 Июня 2023 • 17:35 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что интерес к атакующему полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну проявляют три клуба Серии А. В этом списке оказался и миланский «Интер».

Джузеппе Маротта, который занимает пост генерального директора «Интера», дал комментарий по поводу информации об интересе клуба к 23-летнему Сперцяну.

«Неправда, что «Интер» интересуется Эдуардом Сперцяном», - сказал Маротта, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Эдуард Сперцян, как известно, является воспитанником академии «Краснодара». Специалисты портала transfermarkt оценивают полузащитника в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Краснодар Джузеппе Маротта Эдуард Сперцян трансферы футбола - лето 2023
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