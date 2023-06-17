Арустамян: Обрадовался, что «Реал Сосьедад» следит за Тикнизяном

Известный журналист Нобель Арустамян отреагировал на слухи о возможном трансфере защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Реал Сосьедад». Ранее сообщалось, что испанская команда заинтересована в услугах армянского футболиста.

«Буду только рад, если Тикнизян входит в шорт-лист «Реал Сосьедада». Мне сложно судить так ли это, я не обладаю информацией. Прочитал и обрадовался, что такой клуб следит за Тикнизяном», — заявил Арустамян Metaratings.

В минувшей кампании 24-летний защитник сыграл в 37 матчах за «Локомотив», в которых забил пять голов и записал на свой счет пять результативных передач.