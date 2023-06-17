Арустамян уверен, что Сперцян заиграет в любой топ-лиге

Известный инсайдер Нобель Арустамян поделился комментарием о возможном переезде хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в клуб из Европы.

«Мне кажется, Эдик абсолютно нормально и логично развивает свою карьеру. Что касается его переезда, то всему свое время. Но если говорить про его уровень, то он соответствует европейскому футболу», — приводит слова Арустамяна Metaratings.

По мнению журналиста, у Сперцяна не возникнет проблем в новом клубе, он сможет играть в любом чемпионате.

В сезоне-2022/23 армянский игрок принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и записал в свой актив 14 ассистов. Трансферная стоимость 23-летнего Сперцяна оценивается в 12 млн евро.