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Арустамян уверен, что Сперцян заиграет в любой топ-лиге

17 Июня 2023 • 17:22 Комментировать (1)

Известный инсайдер Нобель Арустамян поделился комментарием о возможном переезде хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в клуб из Европы.

«Мне кажется, Эдик абсолютно нормально и логично развивает свою карьеру. Что касается его переезда, то всему свое время. Но если говорить про его уровень, то он соответствует европейскому футболу», — приводит слова Арустамяна Metaratings.

По мнению журналиста, у Сперцяна не возникнет проблем в новом клубе, он сможет играть в любом чемпионате.

В сезоне-2022/23 армянский игрок принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и записал в свой актив 14 ассистов. Трансферная стоимость 23-летнего Сперцяна оценивается в 12 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Нобель Арустамян Эдуард Сперцян
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17 Июня 2023 в 18:15
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