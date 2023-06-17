Самошников: «Локомотив» будет бороться за чемпионство с «Зенитом»

Новичок «Локомотива» Илья Самошников поделился мнением о возможной борьбе с «Зенитом» за чемпионство в новом сезоне чемпионата России.

«Цели на следующий сезон — самые высокие. Уверен, каждому хочется бороться за первое место. Что делать с «Зенитом»? Думаю, в тренерском штабе нам объяснят, как с этим разобраться», — приводит слова Самошникова «Спорт-Экспресс».

Защитник добавил, что отсутствие еврокубков не скажется на его мотивации в новом сезоне. Игрок признался, что он всегда максимально мотивирован.

Сегодня, 17 июня, «Локомотив» объявил о подписании контракта с 25-летним Самошниковым на три года.